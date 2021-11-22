Артистке было 75 лет, она заболела коронавирусом и последние десять дней находилась в реанимации

Актриса театра и кино Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. О ее смерти сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Об этом ТАСС, информирует со ссылкой на .

"На 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Ивановна Русланова", — написала Гущина.

По ее словам, Русланова скончалась 21 ноября в московской больнице, где находилась последние десять дней. Актриса заболела коронавирусом. Когда у нее выявили дыхательную недостаточность, то Русланова не хотела ехать в больницу. Госпитализировали ее только 11 ноября. У нее диагностировали пневмонию и нарушение сердечного ритма.

О смерти артистки также сообщил ее коллега Станислав Садальский. По его словам, она "старалась держаться", несмотря на болезнь (актриса ранее перенесла инсульт), и часто ему звонила.

"Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!". С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше?", — написал Садальский.

Напомним. Нина Русланова – родом из Украины, предположительно родилась в Богодухове Харьковской области. Годом ее рождения указана дата 5 декабря 1945 года, однако, это неточная информация. Двухмесячную девочку нашли брошенной и определили в детский дом. Ее записали с отчеством Ивановна, а фамилию ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой.

В начале 1960-х годов Нина Русланова окончила строительное училище, после этого работала штукатуром.

В 1963 году была принята в Харьковский театральный институт. В 1965 году поступила в Москве в Театральное училище им. Б. В. Щукина.

С 1969 по 1984 годы Нина Русланова служила в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Потом была актрисой Московского академического театра им. Вл. Маяковского и Московского драматического театра им. Рубена Симонова.

Кадр из фильма "Собачье сердце". Фото: Скриншот

В кино Русланова дебютировала еще будучи студенткой Театрального училища им. Б. В. Щукина. Исполнила poль домработницы Haдeжды в фильме "Кopoткиe вcтpeчи" (1967, режиссер Кира Муратова). Среди других киноработ: Тамара в комедии "Афоня" (1975), Харитина Макаровна в фильме "Не стреляйте в белых лебедей" (1980), Наташа Адашова в драме "Мой друг Иван Лапшин" (1984), Галина Борисовна в "Кин-дза-дза" (1986) и кухарка Дарья Петровна в "Собачьем сердце" (1988).















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