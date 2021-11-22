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Австралия подписала с Великобританией и США соглашение об атомных субмаринах
22.11.2021 16:36
Австралия, Великобритания и США 22 ноября подписали соглашение, предусматривающее оснащение флота атомными подлодками в рамках трехстороннего партнерства в области безопасности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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