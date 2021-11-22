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Две области выходят из "красной" зоны карантина - Минздрав
22.11.2021 17:05
Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина на этой неделе.
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