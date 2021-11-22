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Чаще ДТП со смертельным исходом происходят из-за превышения скорости - Венедиктова
22.11.2021 17:15
За 10 месяцев этого года в Украине произошло 1844 ДТП с летальным исходом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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