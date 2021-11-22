В Эль-Сальвадоре построят первый в мире "биткоин-город" у подножия вулкана - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Эль-Сальвадоре построят первый в мире "биткоин-город" у подножия вулкана
22.11.2021 17:36
В латиноамериканской стране Эль-Сальвадор планируют построить "биткоин-город" у подножия вулкана Кончагуа. Для финансирования проекта используют криптовалюту.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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