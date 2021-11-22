



31 жовтня українському музиканту та лідеру гурту Pianoбой Дмитро Шуров святкував свій день народження. Артисту виповнилось 40 років.



У програмі "Світське життя" співак розповів про те, які подарунки отримав у цей день. Дружина Дмитра подарувала йому коштовний презент - рояль 1925 року. Це була мрія Шурова. Такий інструмент обійшовся жінці як невеличка квартира.



"Подарунок цього року особливий і дуже дорогий, тому він мені буде на 20 років вперед. Справа в тому, що я знайшов рояль своєї мрії – 1925 року і він коштує як невеличка квартира, на жаль. Нє, вже не невеличка, вже величка. Тому моя армия, яка хотіла подарувати мені рояль на 40 років, бо у мене ніколи не було. У мене маленьке піаніно Петров Міньон і великі мрії", - поділився Шуров.



Окрім цього Дмитро розповів про свого сина. 18-річний Лев, незважаючи на бажання батьків, аби він навчався у іноземному виші, обрав університет у Києві.



"Ми дуже хотіли, щоб він обрав закордонний виш і працювали над цим декілька років, але абсолютно раптово він дуже круто склав ЗНО. За цим ЗНО його взяли на бюджет Київського національного університету Шевченка, філософський факультет", - похвалився він.





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