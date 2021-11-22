Украинские баскетболисты начали подготовку к отборочным матчам ЧМ-2023 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украинские баскетболисты начали подготовку к отборочным матчам ЧМ-2023
22.11.2021 17:56
Наши соперники на старте отбора – Грузия и Северная Македония.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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