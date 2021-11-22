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В этом году компании по всему миру привлекли на IPO рекордные 600 млрд долларов
22.11.2021 18:05
В 2021 году около 2850 компаний по всему миру привлекли рекордные 600 млрд долларов на первоначальном публичном размещении акций (IPO).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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