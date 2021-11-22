"" обвинили в аферизме / фото УНИАН

Житель столицы рассказал об нелегальной схеме, которую обнаружил при оформлении "Карты киевлянина" в отделении "Ощадбанка".

Об этом идет речь в его отзыве на сайте "", информирует со ссылкой на .

Пользователь Руслан Некрутенко сообщил, что оформлял Муниципальную карту 17 ноября. В отделении банка ему и его другу сказали оплатить по 70 гривень "за выпуск пластика, так как он поменялся". Деньги были уплачены на имя "МетЛайф", который, как выяснилось, не имеет отношения к производству пластика.

"Мной был задан вопрос на Минфине по поводу данного непонятного платежа, на что представители Банка взяли мои данные и пообещали провести возврат денежных средств за псевдоуслугу "Выпуск модного пластика" под видом аферистичной страховки", - пожаловался клиент.

19 ноября, продолжает он, представители отделения банка связались с ним по телефону и сообщили, что при открытии Муниципальной карты нужно оформить услугу обязательного страхования на месяц стоимостью 70 гривень.

"Итог: на сайте банка этой информации нет, я и мой друг заплатили по 70 гривен какой-то шарашкиной конторе "МетЛайф" за "выпуск модного пластика". Естественно, толку что здесь написал мне представитель "Мы организуем возврат денег" - полный ноль. На официальном сайте Банка и в разделе "Тарифы" нет ни единого упоминания про обязательную страховку в 70 гривень при открытии карты", - написал клиент "Ощада", раскритиковав государственный банк за "аферизм".

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В ответ представитель банка заявил, что страховка не является обязательной и оформляется лишь по желанию клиента. "Просим прощения за неудобства. Эту ситуацию обязательно проверим и предоставим вам обратную связь", - написал в ответ на отзыв сотрудник "Ощада".

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