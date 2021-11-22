В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ в 2020 году - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ в 2020 году
22.11.2021 18:25
Спустя почти два года после катастрофы в Иране 21 ноября начались слушания по делу о сбитии пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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