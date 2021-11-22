|Соломія Вітвіцька стала зірковою репортеркою "Світського життя"
|22.11.2021 18:35
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У новому сезоні програми "Світське життя" українські зірки стають спецрепортерами проекту. Основною ведучою залишається Катерина Осадча, проте їй допомагають її колеги по шоу-бізнесу.
Цього тижня новою зірковою репортеркою стала ведуча Соломія Вітвіцька. Зірка побувала на церемонії вручення International Design Awards Ukraine 2021.
Соломія постала у кадрі у чорній сукні з об’ємною спідницею. Широкий пояс підкреслив її талію, а відкрите декольте акцентувало на розкішному бюсті. Образ зірка доповнила чорним взуттям, масивними сережками. Волосся вона вклала у легкі кучері, а вроду підкреслила ніжним макіяжем.
Вітвіцька поспілкувалась з подружжям Сергієм Середою та MamaRika, Дмитром Шуровим та Андре Тан.
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