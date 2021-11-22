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Hubble показал "тройную" галактику в космосе
22.11.2021 18:36
Телескоп Hubble сделал благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 фотографию галактики SGAS 0033+02, которую на одном снимке можно увидеть трижды.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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