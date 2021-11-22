Погода, Новости, загрузка...
Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана
22.11.2021 19:05
Польша в дальнейшем может столкнуться с потоком нелегалов, следующих в ЕС через Беларусь из таких стран, как Афганистан и Узбекистан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий