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В Украине зафиксировано 7 464 новых случая коронавируса
22.11.2021 19:25
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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