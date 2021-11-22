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В Украине зафиксировано 7 464 новых случая коронавируса
22.11.2021 19:25
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (864), Николаевской (655), Одесской (451), Запорожской (446) и Донецкой (402) областях.
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