|"Взрослая девочка" Оля Полякова у відвертому образі запалила паркет "Танців з зірками"
|22.11.2021 19:55
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У неділю, 21 листопада, відбувся півфінал шоу "Танці з зірками". Зірковою гостею проекту стала Оля Полякова.
Артистка виступила на головному паркеті країни. Співачка виконала свою нову композицію "Взрослая девочка". У кадрі Оля постала у золотому комплекті білизни та прикрила своє тіло накидкою зеленого кольору з принтом леопарда. Такий образ вийшов дуже яскравим та підкреслив розкішну фігуру Полякової.
Також у прямому ефірі Оля презентувала вихід своєї авторської книги "НеВредные советы взрослой девочки". Та нагадала глядачам, що вони з Машею Єфросиніною мають шоу на Ютуб - "Взрослые Девочки".
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