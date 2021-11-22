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В посольстве разъяснили правила въезда украинцев в Испанию с 22 ноября
22.11.2021 20:06
Испания с 22 ноября ограничила возможность поездок для украинцев с отрицательным тестом, но для вакцинированных возможность туристических путешествий сохраняется.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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