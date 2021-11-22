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Талибы запретили женщинам сниматься в теледрамах
22.11.2021 20:15
Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, обнародовало новые ограничения для женщин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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