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Маша Єфросиніна постала у образі птаха-фенікса
22.11.2021 20:35
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Маша Єфросиніна стала ведучою зіркового балкону півфіналу шоу "Танці з зірками". Це вже вп’яте у цьому сезоні та втретє поспіль. Зірка міцно зайняла це місце та не збирається його нікому віддавати.

Для нового випуску телеведуча обрала нестандартний лук. Сама Маша назвала цей образ птахом-феніксом. Єфросиніна постала у зеленій блискучій сукні довжини міді. Вбрання з довгими широкими рукавами та вирізами по боках чудово підкреслило фігуру ведучої.

Волосся Маша вклала у легкі кучері та обрала ніжний макіяж.

Лук вона доповнила відкритим взуттям.

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