Фото: Shutterstock | Виктор Янукович

Бывшему гаранту напомнили, что в Украине за все преступления его ожидает 13 лет тюрьмы.

Официальный аккаунт Украины в Twitter решил ответить экс-президенту Украины Виктору Януковичу на его по случаю восьмой годовщины трагедии на Майдане. В посте говорится о тюремном сроке, который его ожидает, информирует со ссылкой на .

"Пожалуйста, может кто-нибудь передать Виктору Януковичу, который до сих пор прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", – написали администраторы аккаунта.

can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in that 13 years in prison will not serve themselves — Ukraine / Україна (@Ukraine)

Пост содержит хэштэг VisitUkraineNOW (посети Украину сейчас).

Янукович в письменном обращении к украинцам называл Украину "самой бедной и нестабильной страной в Европе", из которой бегут миллионы граждан. Он вспомнил о ситуации на Донбассе и угрозе полномасштабной войны. О причинах конфликта и вине правительства России он не упомянул.

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