Фото: Shutterstock | Виктор Янукович

Бывшему гаранту напомнили, что в Украине за все преступления его ожидает 13 лет тюрьмы.

Официальный аккаунт Украины в Twitter решил ответить экс-президенту Украины Виктору Януковичу на его по случаю восьмой годовщины трагедии на Майдане. В посте говорится о тюремном сроке, который его ожидает, информирует со ссылкой на .

"Пожалуйста, может кто-нибудь передать Виктору Януковичу, который до сих пор прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", – написали администраторы аккаунта.

can someone pls tell Viktor Yanukovych who still hides in that 13 years in prison will not serve themselves