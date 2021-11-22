Разумков пригрозил украинской власти
прежний глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что власти оказывают давление на его соратников: Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер. Он отметил, что их пытаются выгнать из комитетов. Разумков также сообщил, что другим его коллегам звонят, угрожают уволить с той или иной должности родственников, всячески пытаются влиять. Однако экс-спикер заявил бывшим коллегам, что им придется ответить за свои поступки. «У меня хорошая память», - резюмировал Разумков.
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