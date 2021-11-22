Американские конгрессмены – демократ Стив Коэн (сопредседатель Хельсинкской комиссии) и республиканец Джо Уилсон – внесли проект резолюции Палаты представителей с предложением не признавать Путина президентом , если он останется на своем посту в 2024 году.

Конгрессмены указывают, что поправки к конституции, позволяющие Путину оставаться президентом до 2036 года, были приняты в нарушение законов и международных обязательств России. Поэтому предлагается считать, что «любая попытка президента Владимира Путина остаться на своем посту по окончании его нынешнего и последнего срока полномочий, истекающего 7 мая 2024 года, приведет к непризнанию со стороны США», Борис Стомахин для ОРД, информирует со ссылкой на .

В проекте резолюции говорится, что голосование по поправкам к Конституции в 2020 году сопровождалось нарушениями, которые широко освещались, – такими как насилие избирателей, вбросы бюллетеней, многократное голосование, нарушение тайны голосования; для контроля за плебисцитом не привлекли международных наблюдателей, а, по данным «Голоса», 27 миллионов голосов, что составляет 37 процентов от официального количества участников плебисцита, были сфальсифицированы.

Все это, по мнению конгрессменов, сделало плебисцит 2020 года «самым манипулируемым голосованием в современной истории Российской Федерации». Они также ссылаются на заявления главы делегации в Парламентской ассамблее сенатора Роджера Уикера, ныне покойного конгрессмена Элси Гастингса и сенатора Джеймса Риша, осудивших то, как был проведен плебисцит. В частности, Уикер и Гастингс заявили, что «спонсируемые государством обман, насилие и сокрытие делают невозможным установление истинной воли российского народа», а Риш, который тогда был председателем комитета по международным отношениям Сената, счел, что «фиктивное голосование, замаскированное под референдум, смело все остатки легитимности Путина».

Всё это, конечно, очень правильно и хорошо. Всё написано совершенно верно. И даже есть немалая вероятность, что резолюция будет принята.

Но…

Как РЕАЛЬНО скажется это непризнание Путина президентом со стороны на путинском режиме в самой России? На его правлении там через резиновых дубинок пёсгвардии и швабр, которыми «козлы» насилуют зэков в тюрьмах и лагерях?

Увы, задать этот вопрос – значит уже тем самым на него ответить.

На России непризнание Путина президентом не скажется никак. Де-факто он все равно нарисует себе любые нужные ему итоги очередных «выборов» и будет преспокойно править дальше. Как правит вот уже второй год как не признаваемый цивилизованным миром Лукашенко.

И даже эмбарго наконец-то организовать, полную торговую и экономическую блокаду, о которой так много говорили наиболее радикальные российские диссиденты; перестать наконец-то покупать у режима кровавых массовых убийц газ и нефть (воруемые ими у коренных народов Сибири и Севера) – не факт, что эта резолюция Западу в целом поможет.

Потому что политикой России в отношении Европы всегда, всю российскую историю, было – подкупать и сталкивать лбами. Разобщать и поодиночке побеждать. Divide et impera. Когда на исторической сцене появилась Америка как независимое государство и один из главных мировых центров, – сталкивать Европу с Америкой, пытаться их поссорить и вбить между ними клин. И полностью, раз и навсегда, отказаться от российского газа изнеженная, неповоротливая, слабая духом, слишком привыкшая к хорошей жизни Европа не сможет. Трудно даже представить, ЧТО должен еще устроить ей Путин, какую адскую катастрофу, какую чудовищную агрессию и провокацию, чтобы она наконец на это решилась…

Захват украинского Крыма, впервые со Второй мировой войны открыто и грубо нарушающий силовым путем сложившиеся в Европе послевоенные границы, таким событием, по крайней мере, для европейских правителей не стал…

Не признавать-то упыря по кличке Ху*ло президентом, конечно, можно. На безрыбье и рак рыба, как говорится. И словесное непризнание – лучше «перезагрузок» и полной сервильности. Но если взглянуть на это с другой стороны…

Не будет ли это, с другой стороны, спасением американцами лица при явной трусости и неспособности (точнее, конечно, нежелании) реально убрать режим Путина? Это непростая задача, конечно, но… Кто хочет – ищет способ, как известно, а кто не хочет – ищет причину. Или вот такие вот широковещательно-демонстративные меры: не признаём, мол, президентом по причине незаконности и манипулируемости «референдума». И наивно так глазами хлопают… особенно когда спросишь: ну а дальше-то что??? Уйдет ли Путин с поста от того, что вы его перестанете признавать президентом?..

Особенно учитывая, что уходить-то ему некуда: слишком много на нем крови. Только высший, президентский уровень охраны способен гарантировать его жизнь. На меньшее он просто не может согласиться…

Чем-то позиция американских конгрессменов напоминает позицию советских диссидентов брежневских времен. Пафосом и декларативностью, быть может. «Выйти на площадь», в лицо преступникам сказать, что они преступники. «Делай что должен – и будь что будет»…

Желание открыто и гласно, во весь голос, обличить Зло – похвальное желание. Вот только – возможности Соединенных Штатов совершенно несопоставимы с возможностями советских диссидентов. Те могли только сказать правду вслух, в лицо палачам, – кроме слов, плакатов, писем протеста, другого оружия у них не было. У американцев самое большое в мире количество самого разнообразного оружия… и потому декларативность их резолюций о Путине, громкое заявление, которое заведомо останется только словами, только декларацией отношения к Путину и не несет в себе ничего большего, никаких реальных опасностей для его режима, – вызывает какое-то смутное раздражение. Для американцев это не путь в лагерь или спецпсихущку, – сказать, что Путин кровавый убийца и что его режим держится на тотальных фальсификациях. Соответственно, и особой заслугой такого рода резолюции Конгресса почему-то не кажутся.

Особенно, видимо, тем, кто сидит сейчас по политическим статьям в путинских тюрьмах и лагерях.

Путин нелегитимен, референдум по конституции сфальсифицирован, – подумаешь, какое открытие! Секрет Полишинеля…

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тотчас же назвал проект резолюции о непризнании Путина «неприемлемым» и «вмешательством во внутренние дела России», поскольку «только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации». «Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной страны мира не имеют никакого права претендовать на это», – сказал он.

Что тут остается добавить? Что «россияне» уже вполне высказали за эти 21 год свое мнение о том, кто должен быть у них президентом, и показали, так сказать, свое истинное лицо. Которое едва ли можно назвать человеческим. Ну и – что вот именно по этой причине (неисправимость «россиян», упорно век за веком ставящих над собой тиранов и с мазохистским упоением выполняющих их преступные приказы) никакая российская «федерация» не должна существовать вообще, в принципе. С любым президентом или без оного (а тут любой, даже самый прогрессивный поначалу, под влиянием исторических традиций все равно быстро станет тираном, имперцем и тоталитаристом). Каковую цель, к большому сожалению, американский Конгресс перед собой не ставит, а надо было бы. Ибо «вера без дел мертва», слова ничего не значат без действий, а Путин будет только насмехаться над этими правильными, но пустыми словами «наших западных партнеров» в очередных своих «интервью» холуям под маской «журналистов».

Уж тогда приняли бы, что ли, резолюцию о том, что – преступное государство, которое не имеет права на существование и должно быть ликвидировано любым путем и любой ценой. Хотя и тут слова не заменят дел – но все-таки постановка вопроса более широкая и более фундаментальная, чем об одном Путине. Путины приходят и уходят, а русский тоталитаризм внутри и имперский шовинизм вовне – остаются…

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