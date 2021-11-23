



20 листопада в Києві, у Палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою". Подія була дуже масштабною та зібрала безліч зірок, які дивували глядачів зі сцени.



Першими виступили Оля Полякова та Дзідзьо. У артиста був день народження, тому він отримав святкове привітання на сцені події.







Виконали дует і KAZKA i ALEKSEEV. Також глядачі побачили танець Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова, які продовжують спілкуватись після вильоту з "Танців з зірками".







Продовжили спільні виступи Настя Каменських та Василь Демчук, які нещодавно презентували спільну композицію.



На події також виступили MOZGI, Артем Пивоваров, який встиг ще на цвяхах постояти, Надя Дорофеєва у образі ангела та Wellboy, який презентував хіт "Новорічні вишні".











З’явились на сцені Lida Lee i KADNAY. Зірки показали спільний номер, а потім влаштували справжній танцювальний батл.







Також 26 грудня глядачі телеканалу 1+1 побачать виступи Олександра Пономарьова та Дзідзьо, TVORCHI, Jerry Heil та Kalush, MELOVIN i SOWA, BEZ Обмежень, Ірини Федишин, Сергія Бабкіна, Мішель Андраде та гурту "ВВ".









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