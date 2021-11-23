



Роман українського хореографа Дмитра Коляденко та співачки Ірини Білик досі обговорюють. У пари були непрості відносини, які досі до кінця нерозкриті для публіки.



Коляденко шість разів освідчувався артистці, проте вона не приймала його пропозицій.



Такі відмови були дуже болючими для Дмитра та емоції брали верх над ним.



"Я різав її картини, я викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж Києвом. Я жив під мостом з бомжами", - розповів Коляденко.



Стосунки пари настільки зіпсувались, що після одного зі скандалів Білик вигнала бойфренда з дому. Зі злості Дмитро продав інтимні фото зірки глянцю і впав у депресію. Допомагав з неї вибратись хореографу психотерапевт протягом декількох років.





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