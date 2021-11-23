Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры из и Великобритании готовы к активным действиям в случае вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины. Он отметил, что страны ЕС готовы действовать решительно, при чем на опережение.

По словам Резникова, в общении с иностранными партнерами он говорил, что обеспокоенность выражать уже поздно, так как в Кремле воспринимают только активные действия. Об этом министр рассказал в эфире программы " слова на ICTV", информирует .со ссылкой на

"У нас были очень продолжительные разговоры, в том числе с представителями их разведки (США и Великобритании). Мы говорили, что обеспокоенность, беспокойство выражать уже нет времени. У Кремля высокие и толстые стены, они не слышать о беспокойстве, они будут воспринимать только активные действия", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что страны альянса (НАТО) и Европейского Союза говорили о готовности к экономическим, политическим шагам. Кроме того, Украине готовы оказать и другие виды помощи.

"Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими странами альянса и Европейского Союза о готовности принимать очень решительные меры, при чем на опережение. Это будет касаться политических, экономических шагов и в том числе некой помощи Украине", - отметил министр.

Что касается мобилизации в случае обострения ситуации, Резников напомнил, что с 1 января 2022 года будет действовать закон о национальном сопротивлении. Благодаря чему в Украине более 200 тысяч резервистов будут готовы встать на защиту страны.

"У нас есть понимание территориальной обороны. У нас уже более 200 тысяч человек в резерве, которые прошли через фронт и охотно согласились быть в этом резерве. В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом, будут использоваться резервы и вооружение", - подчеркнул Резников.

Как сообщал , предоставили европейским союзникам разведданные, показывающие наращивание российских войск и артиллерии Оно вероятно из разных мест вдоль границы и, предположительно, уже в начале 2022 года.

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