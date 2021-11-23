



Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бокланов через три роки після заручин одружився зі своєю обраницею Анастасією Цимбалару. Пара дуже швидко готувалась до весілля, адже у них було мало часу. Про це вони розповіли у програмі "Світське життя".



"У ніч перед цим у нас нічого не було. Тобто завтра зранку ми розписуємося, ми вінчаємося, у Гриші нема костюму, в нас не було каблучок, в нас не було відеографа, ресторану", - пригадала Анастасія.



А за день до весілля Анастасія знайшла сукню своєї мрії. Її вона пригледіли у одному з салонів ще 3 роки тому і їй пощастило придбати вбрання на власне свято.



"Я пишу магазину: "Доброго дня, я тут три роки тому бачила у вас сукню, хочу її замовити". Мені кажуть: "Дівчино, її вже нема". Я почала писати по мережі цих салонів. Один салон у Мукачево відповів мені, що може замовити цю сукню", - пригадала артистка.



Каблучки пари з червоного золота та срібла та коштують тисячу доларів.



"Це срібло і червоне золото. А червоне, тому що ми спеціально просили, щоб воно збігалося з обручкою для заручин", - розповіло молоде подружжя.





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