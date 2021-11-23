



Український телеведучий та головний герой "Холостяка" Нікіта Добринін несподівано для всіх став ведучим одного з епізодів російської версії проекту з Тіматі. Таке рішення артиста стало шоком для українців, адже це сталось вже після початку війни Росії з Україною. Тому Нікіту розкритикували за такий вчинок.



У новому випуску шоу "Точка М" з Машею Виноградовою чоловік пояснив своє рішення. Добринін зізнався, що не розуміє, що може бути така реакція публіки. Адже судьба у шоу розглядав не з політичної точки зору.



"Я розумів, що можуть бути якісь конфлікти. Але водночас я вірив у адекватність людей та їхнє ставлення. За підсумком я був готовий не до всього, що полилося. Я погодився і розглядав це виключно як проєкт "Холостяк", а не якийсь політичний проєкт із продуманими ходами. Це не моя історія. Я займаюся розважальними проєктами", - пояснив він.





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