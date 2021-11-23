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Леся Нікітюк похизувалась розкішним луком у Італії (ФОТО)
23.11.2021 15:35


Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила полетіти на відпочинок у Італію. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграм.

Селебреті опублікувала розкішні кадри з відпочинку. У кадрі Леся постала у яскраво-жовтій блузі з акцентним бантом на шиї та чорних штанах з розрізом. Своє волосся вона залишила рівним, а макіяж обрала ніжним у нюдових кольорах.

Лук зірка доповнила сережками, сумкою та яскравим взуттям.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)


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