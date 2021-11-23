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Тимур Мірошниченко з дружиною відпочивають у Венеції: фото пари
23.11.2021 18:35
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Український телеведучий Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною вирішили використати вихідні по максимуму. Пара разом з друзями полетіла у Венецію.

У Інстаграм подружжя активно ділиться кадрами з відпочинку. Інна опублікувала відео, де показала кадри з їхньої подорожі. Зірка постала у чорному пальто, спідниці та водолазці посеред вулиці міста, а також показала, як смачно поїдала італійські страви.

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Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)



Тимур на своїй сторінці поділився спільною світлиною з коханою. Вони разом позували на гондолі посеред каналу Венеції. Пара позувала дуже щасливою та усміхненою.

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Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)


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