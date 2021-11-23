



Відомий український шоумен, хореограф та співак Дмитро Коляденко 10 років був у відносинах з режисеркою-постановницею шоу "Танці з зірками" Оленою Коляденко. Пара не змогла залагодити свої відносини та розійшлась.



У програмі ЖВЛ Дмитро пригадав цей етап його життя. Чоловік розповів, що познайомився з Оленою на сцені театру, де жінка займалась реквізитом. Це було кохання з першого погляду та вже наступного дня він освідчився коханій.



У 1993 році у сім’ї народився син Філіп, проте важкі 90-ті наклали свій відбиток на благополуччя родини.



"Ані пелюшок, ані сорочечок, ані повзунків. І я шив зі скатертини Філі повзунки з марлечок, підгузки. Я все це виварював з господарським милом, особисто прав усі какашки-пісюшки", - пригадав Коляденко.



Згодом пара ризикнула вибрались зі злиднів та створили власний танцювальний колектив та їм вдалось стати відомими на всю країну.



Проте подружжя не змогло зберегти свої відносини та розлучилось. Дмитро запевняє, що у них минуло кохання.



"Кохання зникло. Вона захотіла свободи, вона була сірим королем. Я працював, ставив, славу брав. А їй теж захотілося. Олена пішла з Філіпом з дому з речами", - пригадав Коляденко.





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