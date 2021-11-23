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В Украине презентовали приложение для жертв домашнего насилия
23.11.2021 22:35
Украинское представительство Международного общественного движения против насилия "Белая лента" (White ribbon) представило мобильное приложение для защиты женщин и детей от домашнего насилия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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