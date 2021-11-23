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Украина реализует 8 проектов ЕБРР на 1,68 миллиарда евро – Минфин
23.11.2021 23:05
По ноябрю Украина реализует 8 проектов ЕБРР на сумму 1,68 млрд евро.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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