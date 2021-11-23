Итальянский суд оштрафовал Apple и Amazon на 200 миллионов евро. В чем дело? - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Итальянский суд оштрафовал Apple и Amazon на 200 миллионов евро. В чем дело?
23.11.2021 23:25
Антимонопольный суд Италии оштрафовал американские компании Amazon и Apple Inc на общую сумму более 200 миллионов евро по обвинению в антиконкурентном сотрудничестве.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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