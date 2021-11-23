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Цены газа в Европе снова поднялись выше 1000 долларов
23.11.2021 23:35
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 23 ноября снова превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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