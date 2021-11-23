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В Сейме Литвы предлагают с 2026 года закрыть все пушные фермы
23.11.2021 23:45
В Сейме Литвы появился законопроект о прекращении деятельности в стране всех пушных ферм с 2026 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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