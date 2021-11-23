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Сборная Украины по карате вернулась с чемпионата мира с тремя медалями
23.11.2021 23:55
Сборная Украины по карате вернулась в Киев после чемпионата мира в Дубае.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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