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Сборная Украины по карате вернулась с чемпионата мира с тремя медалями
23.11.2021 23:55
Сборная Украины по карате вернулась в Киев после чемпионата мира в Дубае.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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