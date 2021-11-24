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В Украине из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ - "Укрэнерго"
24.11.2021 00:25
По состоянию на 10 утра 22 ноября из-за отсутствия топлива не могли работать 20 блоков тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) общей мощностью 7 ГВт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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