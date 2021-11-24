защищал кандидатскую диссертацию в апреле / фото УНИАН, Максим Полищук

В Министерстве образования и науки Украины говорят, что не лишали народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву степени кандидата .

Об этом они сообщили в ответ на запрос , информирует . –

"По состоянию на 23.11.2021 года Киве Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению", - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 апреля нардеп Илья защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

16 ноября он заявил, что вслед за изъятием наградного оружия его также лишили звания кандидата наук.

На защиту кандидатской диссертации Киви не пускали журналистов "без аккредитации", а трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудитории в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости.

По данным движения "Честно", Илья окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право. Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме.

Выйдя из аудитории после защиты, сказал, что теперь "научное общество стало сильнее".

СМИ выяснили, что депутат добавил к своей диссертации справку с поддельной подписью и отметил конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили.

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