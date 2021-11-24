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Надя Дорофеєва пояснила, чому вони з Володимиром Дантесом не записали дуетну пісню
24.11.2021 09:35
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Подружжя Наді Дорофеєвої та Володимира Дантеса є одним з найобговорюваніших в українському шоу-бізнесі. Вони обоє займаються музикою та роблять це дуже успішно, тому безліч прихильників чекають їхньої спільної роботи.

У новому інтерв’ю Надя Дорофеєва пояснила, чому у них досі немає дуетної пісні. За словами артистки вони не отримали дозволу від продюсерки Ірини Горової, а без її дозволу цього не може статись.

"Іра ніколи не пропонувала…Якби прозвучала така пропозиція, то я б з задоволенням сприйняла її. Я не знаю, чому ми з Вовою не робимо дует. Може тому що нас про це всі сильно просять… Мені хочеться, щоб його сприймали окремо від мене, а мене окремо від нього. Щоб він займався своїми справами класними, а я своїми і ми приходили і пишались одне одним", - зізналась вона.

Проте зірка не виключає, що у майбутньому вони можуть записати дует.

"Але це не означає, що ми у майбутньому нічого не зробимо. Цілком ймовірно", - розповіла Надя.

Також Дорофєєва написала Дантесу пісню Suka, яка увійшла в його перший сольний альбом. Це перша пісня, яку вона написала комусь крім себе.


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