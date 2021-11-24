



Українська співачка Тіна Кароль рідко розповідає про своє особисте життя. Проте під час промотуру нового альбому зірка у Мінську дала інтерв’ю, де відповіла на цікаві запитання.



Зокрема артистка зізналась, що працювала над платівкою "Двойной рай", бо відчула потребу у коханні і тепер готова кохати і бути коханою.



"Давно вже не писала для когось. Я могла співати авторські чужі пісні. І ось цього року другий альбом присвячується коханню. Серце готове прийняти. Бо ще раніше ця тема була для мене не просто табу. На клітинному рівні я не підпускала цих питань до себе", - зізналася зірка.



Проте Тіна не приховує, що стосунки з нею не є легкими, адже вона має свій характер та дуже волелюбна.



"Я дуже волелюбна. Зі мною не так просто. Тим більше, селф-мейд жінка. Я всього досягла сама і мені складно порозумітися з людьми в цілому. Особливо якщо я бачу лінощі або марнотратство життя, я не можу це прийняти на клітинному рівні. Тому мені важко знайти співрозмовників", - розповіла співачка.





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