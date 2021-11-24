|Юлія Саніна зізналась, чи стане тренером шоу "Голос країни"
|24.11.2021 11:55
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Відома українська співачка Тіна Кароль оголосила про свій відхід з шоу "Голос країни". Тоді зірка розповіла, кому хоче віддати своє тренерське крісло. Вибір артистки впав на співачку та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну.
У своєму Інстаграм Юлія розповіла детальніше про таку ситуацію. Вона зізналась, що відкрита до участі в проекті та хоче стати його частиною. Однак все-таки Саніна не стане тренеркою 12 сезону "Голосу країни". Продюсери шоу обрали іншу артистку на місце тренерки.
"Ні. Попри мою відкритість до проєкту, продюсери обрали іншу артистку", – зазначила співачка.
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