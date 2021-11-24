|Умерла "королева свадебных тортов" — ее последней клиенткой была дочь Билла Гейтса
|24.11.2021 12:05
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В возрасте 91 года умерла известный американский кондитер Сильвия Вайнсток, которую называли Королевой тортов.
Как сообщает издание , она создавала роскошные торты — в том числе и на свадьбы знаменитостей, информирует со ссылкой на .
Торт на свадьбе Дженнифер Гейтс
Сильвия пекла торты также для Роберта Де Ниро, Софии Вергары, Опры Уинфри, Ким Кардашьян, Билли Джоэла, Мэрайи Кэри, Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс.
Вайнсток долгое время работала учительницей и не помышляла о бизнесе. Собственную компанию по выпечке и украшению тортов она открыла в зрелом возрасте 50 лет — после того, как пережила рак груди. И стала пионером в этой индустрии.
Муж Сильвии Бен умер в 2018 году в 93 года. Они прожили вместе 69 лет и воспитали троих дочерей.
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