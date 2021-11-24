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Украинцы требуют остановить тарифный геноцид
24.11.2021 13:05

Около 7000 украинцев вышли под стены Верховной Рады с требованием остановить тарифный геноцид. На митинг приезжали жители из разных регионов Украины.

Около 7000 украинцев вышли под стены Верховной Рады с требованием остановить тарифный геноцид. На митинг приезжали жители из разных регионов Украины. В руках у протестующих были плакаты: «Зеленский, где обещания уменьшить тарифы?», «Вы в Европу, а мы в ж…», «Рост тарифов – смерть для людей!».

Участники акции подчеркивали, что цифры в платежках растут в геометрической прогрессии, а власть ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию.

«Я вышел на данную акцию против высоких тарифов, так как считаю, что в нынешних условиях это не что иное, как прямой геноцид украинского народа. Мы не можем платить такие высокие тарифы, которые устанавливают наши власти. Идет зима, а нам не за что отапливать наши дома, и мы не в силах платить такие большие суммы за электроэнергию», – подчеркнул один из участников акции.

Отметим, что тарифные майданы буквально накрыли Украину с начала 2021 года. На этом фоне власти были вынуждены закрепить тарифы на энергоресурсы. Так цена на газ с октября по апрель зафиксирована в размере 7,96 грн за куб. м (0,3 долларов США) (без учета стоимости доставки).

К слову, нынешний президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании заверял украинцев, что тарифы на энергоресурсы для населения будут снижены. На деле их рост за пару лет составил от 100% до 200%.

Обещание не повышать тарифы в отопительный период глава государства дублировал в конце сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей.

«До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти… Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену – больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену», – заявил Зеленский.

Он также заявил, что инициирует разработку Меморандумов с местными властями, в котором будут прописаны долгосрочные цены на энергоресурсы.

«Я жду появления аналогичного меморандума. Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины», – сказал Зеленский.

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