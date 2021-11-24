



Розлучення Дзідзьо та SLAVIA стало однією з найобговорюваніших подій. Чоловік рідко розповідає про розрив, проте для "Зіркового шляху" зробив виняток.



У новому випуску шоу виртуоз зізнався, що став ініціатором розлучення, а точніше першим почав розмовляти про це.



"Найбільше, що мені прилетіло, що я був перший, хто розв'язав цей мішок. Треба бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті і вони собі двоє придумали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ані квадрат, ані трикутник в ті двері додому круглі", - пояснив Дзідзьо.



Чоловік взяв на себе відповідальність та вирішив розірвати ці стосунки, адже так буде краще для обох.



"Я знав, що у мене так було. Я міг це зробити раніше, але боявся, яка реакція буде у людей. Як так, гарна дівчина, а він її кидає, що не так? А те, що вдома порозуміння нема, а те, що я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Славо, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою. Тому набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Що це неправильно жити в отруєному стані. І сам кислий ходити, вічно додому не хочу і їй зіпсувати життя", - сказав Дзідзьо.



Також Дзідзьо прокоментував чутки про його зради та про роман з Олею Цибульською. Артист запевняє, що нічого такого не робив та його колишня чудово про це знала.



"Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само зрозумів, як то так – любили, потім вже розпинають. Діляться, як то я так можу бути аб'юзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було і Слава це прекрасно знала", - запевнив Дзідзьо.





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