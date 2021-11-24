



Ірина Горова є однією з найвідоміших українських продюсером та співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment. Центр займається популярними артистами, серед яких Надя Дорофеєва, Потап, MOZGI та інші.



У новому інтерв’ю для Маші Єфросиніної зірка розповіла, що не проти взяти під своє крило співака Володимира Дантеса.



Дружина артиста Надя Дорофеєва розповіла, що була рада побачити свого коханого у структурі продюсерського центру.



"Я б взагалі нормальні віднеслась. Ми весь час жартуємо про це. Іра( Ірина Горова прим.ред) казала, що було б прикольно, якби Вова (Володимир Дантес прим.ред) випускав свої треки через нашу компанію. Але він вже почав сам і мені подобається, що він сам пробує, бо він від цього більше кайфує", - зізналась Надя.



Також артистка відповіла на питання Єфросиніної, чому він не хоче прийняти таке рішення.



"Мені здається, що у нього руки не дійшли до цього. Він ще не працював так багато, як в останні півроку", - відповіла вона.





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