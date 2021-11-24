



У травні 2022 року відбудеться 66-й конкурс "Євробачення". Господарем події стане Італія, яка обрала приймати гостей у Турині. Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий - 12, а фінал - 14.



Вже на початку 2022 року Україна має обрати свого артиста, який представить країну на музичному конкурсі.



Наразі не відомо, хто стане представником, однак деякі артисти висловили своє бажання взяти судьба у нацвідборі. Серед них: Wellboy, ZELENOOKA, ROXOLANA і Michael Soul.



Трансляції відбору глядачі побачать у лютому 2022 року. Цього разу Суспільний мовник проводитиме подію без участі телеканалу СТБ.



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