|Євробачення-2022: хто з артистів висловив бажання взяти участь нацвідборі в Україні
|24.11.2021 16:15
|
У травні 2022 року відбудеться 66-й конкурс "Євробачення". Господарем події стане Італія, яка обрала приймати гостей у Турині. Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий - 12, а фінал - 14.
Вже на початку 2022 року Україна має обрати свого артиста, який представить країну на музичному конкурсі.
Наразі не відомо, хто стане представником, однак деякі артисти висловили своє бажання взяти судьба у нацвідборі. Серед них: Wellboy, ZELENOOKA, ROXOLANA і Michael Soul.
Трансляції відбору глядачі побачать у лютому 2022 року. Цього разу Суспільний мовник проводитиме подію без участі телеканалу СТБ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями