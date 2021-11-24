



Відома українська співачка Даша Астаф’єва нещодавно розповіла, що розірвала свої стосунки з нареченим Артемом Кімом. Тепер пара більше не разом.



Зірка стала гостею шоу "Пожежа" Олексія Дурнєва, де розповіла про відносини з колишнім обранцем. Даша зізналась, що їхні стосунки були, як у справжньої сім’ї, адже вони жили разом 5 років.



"Останні мої стосунки можна вважати сім'єю. Це перший чоловік, з яким я з'їхалася. І не він переїхав до мене, а я до нього. Побут дуже класно розкриває людину. Я обожнюю побут", - зізналася Даша.



Проте були і курйозні випадки у відносинах. Даша пригадала, як одного разу ледь не спалила квартиру коханому. Співачка хотіла зробити приємне коханому - приготувати вечерю, однак натомість зірка спалила пів будинку.



"Перше, що я зробила – вирішила приготувати вечерю, бо чоловік їхав із відрядження. Я спалила пів будинку. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. І вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин у мікрохвильову піч і пішла до душу", - розповіла артистка.



Артем зрозумів ситуацію та пробачив кохану.





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