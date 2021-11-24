|Участники "антивакцинаторского" движения держали на протестах плакаты с QR-кодом партии Путина. ФОТО
|24.11.2021 18:05
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Те же QR-коды "Единой России" / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Участники сегодняшнего протеста против вакцинации от коронавируса в держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия".
На это обратили внимание журналисты , информирует со ссылкой на .
Плакаты с черными и красными буквами на белом фоне противники вакцинации используют в протестах не впервые.
Ранее СМИ благодаря размещенной на плакатах информации нашли связь с русскоязычной молдавской группой "антивакцинаторов".
Если отсканировать QR-код, который сегодня в столице демонстрировали десятки участников митинга, то на экране смартфона появляется ссылка на официальный сайт "Единой России", конкретно – на последние новости правящей партии Путина.
Скриншот
24 ноября протестующие выкрикивали "Свободу политзаключенным! Свободу Остапу Стахиву!".
Лидер движения "антивакцинаторов" Остап Стахив . Участники сегодняшней акции требовали его освобождения.
Дело Стахива: что известно
16 ноября сообщила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.
По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.
Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину , по статье 109 Уголовного кодекса Украины.
В спецслужбе заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.