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Участники "антивакцинаторского" движения держали на протестах плакаты с QR-кодом партии Путина. ФОТО
24.11.2021 18:05
Участники "антивакцинаторского" движения держали на протестах плакаты с QR-кодом партии Путина. ФОТО По теме:

Те же QR-коды "Единой России" / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Участники сегодняшнего протеста против вакцинации от коронавируса в  держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия".

На это обратили внимание журналисты , информирует  со ссылкой на .

Плакаты с черными и красными буквами на белом фоне противники вакцинации используют в протестах не впервые.

Ранее СМИ благодаря размещенной на плакатах информации нашли связь с русскоязычной молдавской группой "антивакцинаторов".

Если отсканировать QR-код, который сегодня в столице демонстрировали десятки участников митинга, то на экране смартфона появляется ссылка на официальный сайт "Единой России", конкретно – на последние новости правящей партии Путина.

Скриншот

24 ноября протестующие выкрикивали "Свободу политзаключенным! Свободу Остапу Стахиву!".

Лидер движения "антивакцинаторов" Остап Стахив . Участники сегодняшней акции требовали его освобождения.

Дело Стахива: что известно

16 ноября сообщила о блокировании деятельности антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту производства, гражданину ,  по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

В спецслужбе заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в отдельных регионах.







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