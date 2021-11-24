



Українська співачка Ірина Федишин стала гостею програми "ЖВЛ". Зірка розповіла деталі свого особистого життя та розповіла історії.



Ірина вперше розказала про те, як познайомилась зі своїм чоловіком Віталієм Човником. Федишин запросили виступити на заході, де ведучий був її майбутній коханий.



Чоловіку сподобалась молода артистка та він одразу наважився їй зателефонувати.



"Іро, привіт! Як твої справи? А я те, а я се". І воно якось так почало затягувати, ті наші розмови були такі довгі", - поділилася Федишин.



Також Віталій не став довго думати і запропонував зірці вийти заміж за нього.



"Давай одружимося! Що я буду їздити!". Кажу: "Віталіку, та ти що!.. Яке весілля. Я вийду заміж у 25 років", - пригадала співачка.



Хоч співачка не хотіла, адже їй було лише 19 років, але все ж прийняла пропозицію коханого, бо дуже покохала його.





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