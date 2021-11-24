Россия, вероятно, не пойдет на полномасштабную агрессию против Украины, однако может устроить "военную авантюру".

Такое мнение высказал старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс сайту "", пишет , информирует .

Беларусь для России, по мнению эксперта, ключевой роли не играет, поскольку она может и без нее вести войну против Украины.

"Конечно, они могут провести такую военную авантюру – это уже одна армия и почти одна страна. Беларусь как территория представляет угрозу для Украины, нападение оттуда тоже может произойти. Но если Россия задумает военную авантюру против Украины, ввяжется в полномасштабную войну, то сколько километров до – не самое главное. Ключевую роль играет, на сколько Россия вообще готова осуществить полномасштабную войну", - отметил аналитик.

Если вероятность полномасштабной войны Лауринавичюс сейчас отвергает, то "блиц-операцию" со стороны допускает вполне.

"Например, по захвату Северо-Крымского канала и водохранилища, который его питает. Не думаю, что Россия готова к полномасштабной войне с Украиной. Они готовятся скорее к полномасштабной войне с ", - добавил он.

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