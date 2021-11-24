Погода, Новости, загрузка...
Горы и кратеры: Curiosity сделал панорамный снимок Марса
24.11.2021 21:55
Марсоход NASA Curiosity послал панорамный снимок ландшафта Красной планеты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий